motor zone – bagnaia nella ghiaia f1 nella noia

In questa nuova puntata analizziamo tutto ciò che è accaduto nel weekend di gare tra MotoGP e Formula 1. Partiamo dalla MotoGP a Silverstone, dove il Gran Premio di Gran Bretagna è stato ricco di colpi di scena: cadute, bandiere rosse e una crisi profonda per Pecco Bagnaia. A trionfare è stato Marco Bezzecchi, autore di una gara spettacolare, mentre i fratelli Márquez si salvano anche grazie a un pizzico di fortuna.? Nella seconda parte ci spostiamo sullo storico tracciato cittadino per parlare della Formula 1 a Monaco: un GP noioso, segnato da strategie a due soste poco efficaci. Nonostante tutto, Lando Norris lancia segnali chiari a Oscar Piastri e Max Verstappen, mentre la Ferrari sorprende positivamente dopo le difficoltà di Imola...