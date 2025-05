MotoGp infortunio per Luca Marini | Grazie a tutti del supporto

Luca Marini ha subito un grave infortunio durante i test a Suzuka, con multiple fratture e una lussazione all’anca che lo costringeranno a un periodo di perdita temporanea di forma. Un incidente doloroso che ha lasciato tutti i supporter in pensiero, ma l'augurio è di una pronta e completa guarigione.

Suzuka – Brutto infortunio per il pilota della Honda Luca Marini che è caduto durante i test per la 8 ore di Suzuka, che si correrà ad agosto, riportando “una lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro”. Lo rende noto la casa giapponese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Marini è stato trasportato all’ospedale locale e stabilizzato, resterà sotto osservazione in Giappone fin quando non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati”, ha scritto sui social il fratello di Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Luca Marini, brutto infortunio a Suzuka: fratture e pneumotorace - Luca Marini, pilota della Honda, ha subito un grave infortunio durante i test per la 8 ore di Suzuka, in programma ad agosto. 🔗continua a leggere

