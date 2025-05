MotoGP grave infortunio per Luca Marini | fratture multiple e danni ai legamenti Il fratello di Valentino Rossi sui social | Vi tengo aggiornati

Luca Marini sta vivendo un momento molto difficile a causa di un grave infortunio subito durante i test in Giappone, con fratture multiple e danni ai legamenti. Nonostante la pausa tra i grandi premi, il fratello di Valentino Rossi si sta impegnando a recuperare e aggiornare i suoi fan sui social.

Una settimana di pausa tra un gran premio e un altro, qualche giorno di riposo per molti piloti della MotoGP ma non per Luca Marini. Il volo fino in Giappone, il fitto programma di allenamento in sella alla sua Honda per provare la due-ruote su cui avrebbe dovuto affrontare la 8 Ore di Suzuka. Poi la bruttissima caduta, al secondo giorno di test, che di fatto cancella il nome del fratello di Valentino Rossi dalle prossime gare della classe regina, categoria che al momento lo vede in tredicesima posizione. Il risultato delle prime analisi. Una caduta pesante, brutta. Il comunicato ufficiale della Honda preannuncia già un lungo percorso di guarigione e riabilitazione: «Lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - MotoGP, grave infortunio per Luca Marini: fratture multiple e danni ai legamenti. Il fratello di Valentino Rossi sui social: «Vi tengo aggiornati»

