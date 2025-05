MotoGp grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka | ricoverato con fratture lussazione dell’anca e pneumotorace

Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. Il rider ha subito fratture, una lussazione dell'anca e un pneumotorace, ed è attualmente ricoverato. L'incidente si è verificato nella seconda giornata di prove, mentre era in preparazione per la competizione, che vedrà anche la presenza di Jack Miller della Pramac Yamaha.

Brutto incidente per Luca Marini. Il pilota della Honda ufficiale è caduto durante la seconda giornata di test della otto ore di Suzuka cui avrebbe dovuto prendere parte (tra i partecipanti previsti anche il pilota della Pramac Yamaha Jack Miller). Per cause non ancora chiarite, il fratello di Valentino Rossi ha subito una caduta rovinosa che gli è costata la lussazione dell’anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e pneumotorace destro. Marini è stato trasferito all’ospedale locale e stabilizzato. Rimarrà sotto osservazione in Giappone finché non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace

