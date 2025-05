MotoGP Gigi Dall’Igna su Bagnaia | Le sue difficoltà? Tutti devono sentirsi responsabili

Nel contesto della MotoGP, le recenti dichiarazioni di Gigi Dall’Igna, direttore tecnico del team Ducati Factory, offrono spunti di riflessione sulle difficoltà affrontate da Pecco Bagnaia. Sottolineando l'importanza della responsabilità collettiva, Dall’Igna invita tutti a collaborare per superare le sfide e migliorare le performance. Queste parole rivelano non solo la determinazione del team, ma anche il forte legame tra ingegneria e piloti.

“Nessuna giustificazione, ognuno deve fare la sua parte e tutti devono sentirsi responsabili: lavorare assieme per risolvere e migliorare”. Parole di una qual certa importanza e peso specifico quelle rilasciate da Luigi Dall’Igna direttore tecnico del team Ducati Factory e “papà” della straordinaria GP25. Nella sua analisi del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone ha toccato diversi argomenti importanti. Su tutti, ovviamente, l’andamento di Francesco Bagnaia. “Pecco” ha vissuto una domenica davvero complicata. Dopo un inizio incoraggiante è arrivata l’ennesima caduta della sua stagione, quando era già sprofondato in 13a posizione... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Gigi Dall’Igna su Bagnaia: “Le sue difficoltà? Tutti devono sentirsi responsabili”

