Motociclista contro un' auto a Carpi | muore centauro

Oggi, intorno alle 13, un tragico incidente stradale a Carpi ha provocato la morte di un centauro cinquantenne. L'impatto tra la moto e un'auto è avvenuto tra via Cavata e via Tre Ponti. Le autorità locali stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente, mentre una prima ricostruzione lascia presagire dettagli preoccupanti.

Intorno alle 13 di oggi un grave incidente ha portato alla morte di un centauro cinquantenne sulle strade di Carpi, tra via Cavata e via Tre Ponti. Le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Locale delle Terre d'Argine ma, da una prima ricostruzione, pare che il motociclista, in sella a una.

