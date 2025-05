Mostre gli scatti di Elliott Erwitt a Palazzo Reale di Palermo

La Fondazione Federico II celebra Elliott Erwitt con una mostra straordinaria a Palazzo Reale di Palermo. Per la prima volta in Sicilia, il pubblico avrà l'opportunità di ammirare le opere di uno dei maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione, che apre al pubblico il 29 maggio, presenta scatti iconici che raccontano storie e emozioni universali, consolidando ulteriormente la fama dell'artista.

La Fondazione Federico II porta per la prima volta in Sicilia le opere di uno dei più grandi fotografi della storia: Elliott Erwitt. La mostra, presentata questa mattina alla stampa, aprirà al pubblico domani, 29 maggio, a Palazzo Reale di Palermo. L'artista è noto in tutto il mondo per i suoi scatti, divenuti

