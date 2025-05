Mostra personale di Matteo Raciti ' Parti di me'

La Galleria Operà di Acireale ospiterà dal 30 maggio al 15 giugno 2025 “PARTI DI ME”, la prima mostra personale di Matteo Raciti. In questo evento, l'artista esplora la sua identità attraverso opere che riflettono esperienze, emozioni e storie personali, offrendo una visione intima e profonda del suo mondo creativo. Un'occasione imperdibile per scoprire il talento emergente della Sicilia.

"PARTI DI ME" – La prima mostra personale di Matteo Raciti in Sicilia. Dal 30 maggio al 15 giugno 2025 – Galleria Operà, Acireale (CT). Dal 30 maggio al 15 giugno 2025, gli spazi della Galleria Operà – Art Gallery and Events, in Corso Savoia 4 ad Acireale, ospiteranno "PARTI DI ME", la prima...

