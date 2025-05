Mostra a Palazzo Merulana | illustrazioni e testimonianze per inclusione e equità in salute

Al Palazzo Merulana, un'approfondita mostra esplora il tema dell'inclusione e dell'equità in salute attraverso illustrazioni e testimonianze. Più di 30 partecipanti, tra pazienti e non, hanno condiviso le loro visioni di solidarietà, apertura, rispetto e uguaglianza, trasformando queste parole in immagini evocative. Un progetto che mira a valorizzare la diversità e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un accesso equo alla salute per tutti.

L’inclusione secondo i pazienti, a Roma mostra tra parole e immagini - L'inclusione secondo i pazienti a Roma si manifesta attraverso un potente messaggio di solidarietà e rispetto, che supera le barriere convenzionali. 🔗continua a leggere

