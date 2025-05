Moschiano tutto pronto per la quarta edizione della Sagra del Cinghiale

Moschiano si prepara a festeggiare la quarta edizione della Sagra del Cinghiale, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione. Organizzata dalla sezione locale di Federcaccia "Casa Caccia Audaci", la sagra si svolgerà il 7 e l'8 giugno, a partire dalle ore 20:00, in Via Galileo Galilei, promettendo piatti deliziosi e un'atmosfera vivace. Non mancate!

Torna per il quarto anno consecutivo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate moschianese: la Sagra del Cinghiale, organizzata dalla locale sezione di Federcaccia "Casa Caccia Audaci". L’evento si terrà il 7 e l'8 giugno, a partire dalle ore 20:00, in Via Galileo Galilei a Moschiano (AV)... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Moschiano, tutto pronto per la quarta edizione della Sagra del Cinghiale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moschiano, tutto pronto per la quarta edizione della Sagra del Cinghiale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli - Tutto pronto a Scampia per far partire l'Università (15.10.22)