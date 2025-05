Mosca risponde alla proposta di Zelensky | Incontro con Putin solo dopo gli accordi Ecco quali sono le condizioni

Mosca ha risposto alla proposta del presidente ucraino Zelensky di un vertice a tre con Donald Trump e Vladimir Putin, chiarendo che qualsiasi incontro con Putin avverrà solo dopo il raggiungimento di specifici accordi. La situazione si complica ulteriormente, poiché il Cremlino ha delineato le proprie condizioni, rivelando le sfide diplomatiche in gioco. Ecco i dettagli delle richieste russe.

L'ultima proposta avanzata dal presidente ucraino di organizzare un vertice a tre, con la presenza dello stesso Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin, non sembra essere caduta nel vuoto. La sua eco è arrivata fino a Mosca, spingendo lo stesso Cremlino a dare una risposta.

