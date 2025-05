Mosca continua a modernizzare il suo arsenale nucleare

L'articolo esplora la continua modernizzazione dell'arsenale nucleare russo, evidenziando un recente rapporto del Congresso degli Stati Uniti del 22 maggio. Questo documento esamina l'evoluzione della dottrina nucleare russa in risposta ai mutamenti geopolitici provocati dal conflitto in Ucraina, sottolineando le rilevanti implicazioni per la sicurezza internazionale e la strategia di difesa globale.

Lo scorso 22 maggio è stato pubblicato da parte del Congresso degli Stati Uniti un documento che valuta l’ arsenale nucleare russo e la relativa dottrina di impiego alla luce dei cambiamenti geopolitici determinati dal conflitto in Ucraina. Il rapporto prende le mosse dalla National Defense Strategy del 2022, riaffermando che la Russia rappresenta una “acuta minaccia” per gli USA, e ribadisce quanto scritto nella Nuclear Posture Review dicendo che “oggigiorno, è unica nella combinazione di forze nucleari strategiche e non strategiche che schiera, il che consente un impiego nucleare che spazia da attacchi su larga scala al territorio nazionale degli Stati Uniti ad attacchi limitati a supporto di una campagna militare regionale nella regione euro-atlantica”... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mosca continua a modernizzare il suo arsenale nucleare

