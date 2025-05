Mosca | abbattuti 112 droni di Kiev

Nelle ultime ore, le difese aeree russe hanno intercettato un massiccio attacco di droni provenienti dall'Ucraina, abbattendo ben 112 velivoli in diverse regioni. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha confermato l'intercettazione di quattro droni diretti verso la capitale, evidenziando l'intensificarsi delle operazioni militari nel conflitto in corso.

0.28 Mosca: abbattuti 112 droni di Kiev In tre ore, le difese aeree russe hanno abbattuto 112 droni ucraini in diverse regioni, secondo il ministero della Difesa. A Mosca, il sindaco Sergej Sobjanin ha riferito su Telegram dell'intercettazione di 4 droni diretti verso la capitale, seguiti poco dopo da altri due. L'agenzia Tass ha diffuso la notizia, sottolineando l'intensificarsi degli attacchi con droni. L'episodio evidenzia la crescente pressione sulla difesa aerea russa in un conflitto sempre più tecnologico e ravvicinato... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mosca, abbattuti cinque droni: Un attacco terroristico dal regime di Kiev