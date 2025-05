Mosca a Trump | interessi Russia priorità

In un recente scambio di accuse, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, sottolineando che gli interessi nazionali della Russia prevalgono su qualsiasi desiderio di una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina. Questa tensione evidenzia le sfide diplomatiche tra Mosca e Washington, mentre Trump critica Putin per le sue azioni nel conflitto.

18.18 Mosca capisce che Trump desidera "una soluzione rapida" al conflitto in Ucraina, ma "gli interessi nazionali" della Russia "sono al di sopra di ogni altra cosa". Così il portavoce del Cremlino, Peskov,replica al presidente Usa. Trump aveva accusato Putin di "giocare con il fuoco". Peskov ribadisce che Mosca è "grata per la mediazione di Trump". Alla proposta del presidente ucraino Zelensky di un vertice tra lui, Trump e Putin, il Cremlino risponde: "Solo dopo accordi specifici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump: "Subito le trattative Kiev-Mosca - Donald Trump ha annunciato su Truth che Russia e Ucraina inizieranno subito trattative per un cessate il fuoco e la fine del conflitto. 🔗continua a leggere

