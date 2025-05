Mosca a Trump | I nostri interessi nazionali sopra ogni altra cosa | Vertice con Zelensky solo dopo gli accordi

L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si svolge in un contesto di forti tensioni geopolitiche, con gli interessi nazionali americani al primo posto. La discussione si concentra sul futuro dell'Ucraina e sull'allargamento della NATO verso est, con Putin che chiede garanzie per escludere non solo Kiev, ma anche Georgia e Moldavia dagli accorpamenti dell'alleanza. Un vertice con Zelensky avverrà solo dopo attesi accordi.

Tra le richieste di Putin, dice la Reuters, lo stop dell'allargamento della Nato a est: resterebbero escluse, oltre all'Ucraina, anche la Georgia e la Moldavia... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca a Trump: "I nostri interessi nazionali sopra ogni altra cosa | Vertice con Zelensky solo dopo gli accordi"

Se ne parla anche su altri siti

Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci; Sanzioni contro la Russia, la prossima mossa di Donald Trump; Guerra Ucraina - Russia, oggi il colloquio Trump Putin | tutti gli aggiornamenti; Perché Putin il “destabilizzatore” non ha fretta di negoziare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina: Cremlino a Trump, nostri interessi nazionali sono sopra a tutto - Milano, 28 mag. (LaPresse) - "Proprio come gli Stati Uniti, anche la Russia ha i propri interessi nazionali, che per noi e per il nostro presidente sono al di ... 🔗Secondo lapresse.it

Guerra Ucraina, Mosca: «Vertice Putin-Zelensky solo dopo accordi». Poi a Trump: «Interessi Russia sopra ogni cosa» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un vertice a tre con i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, nel tentativo di costringere Mosca ad accettare ... 🔗Da ilmattino.it

Trump, avvertimento a Putin: “Sta giocando con il fuoco”. E Mosca minaccia Berlino - Medvedev alza i toni: “Una cosa veramente brutta è la terza guerra mondiale”. Esercitazioni russe nel Baltico NEW YORK – « Putin sta giocando col fuoco!». Il presidente Trump alza i toni con l’ex amic ... 🔗Da repubblica.it

Mineral tariffs against U.S. interests: SA commissioner