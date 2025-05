Morto Ivan Lo Bello l’ex presidente di Confindustria Sicilia aveva 62 anni

È venuto a mancare Ivan Lo Bello, ex presidente di Confindustria Sicilia, a soli 62 anni. Pioniere della rivoluzione antimafia nell'imprenditoria siciliana, Lo Bello ha lottato strenuamente contro il racket delle estorsioni, incarnando la riscossa degli imprenditori dell’isola. La sua scomparsa, avvenuta oggi a Catania, segna la perdita di un leader dedicato e di un simbolo di speranza per molti.

È stato il primo a incarnare la cosiddetta rivoluzione antimafia di Confindustria Sicilia e il primo frontman della riscossa degli imprenditori siciliani contro il racket delle estorsioni. Ivan Lo Bello (Ivanhoe all’anagrafe) è morto oggi a Catania, dov’era ricoverato per una malattia. Aveva 62 anni. Affacciatosi al mondo dell’imprenditoria come socio dell’azienda di famiglia, la Fosfovit (azienda che si occupa di prodotti dietetici per bambini), Lo Bello – avvocato – inizia la sua scalata nel 1998, quando a soli 35 anni viene eletto consigliere d’amministrazione del Banco di Sicilia. Lì farà carriera: nel gennaio del 2008 viene eletto vicepresidente, nell’aprile dello stesso anno diventa presidente e rimane in sella fino al 2010 quando il Bds viene incorporato dall’ Unicredit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Ivan Lo Bello, l’ex presidente di Confindustria Sicilia aveva 62 anni

