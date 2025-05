Morto in casa a Bologna fermata la moglie per omicidio aggravato

Una tragica svolta ha colpito Bologna con la scoperta del corpo di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato senza vita nel suo appartamento in via Zanolini. La moglie dell'uomo è stata fermata dagli inquirenti con l'accusa di omicidio aggravato, gettando luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questo drammatico episodio.

Svolta nel caso dell’uomo trovato morto a Bologna, Giuseppe Marra, trovato senza vita nell’appartamento di via Zanolini. Nella notte è stata fermata è per omicidio la moglie. Marra, 59... 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Morto in casa a Bologna, fermata la moglie per omicidio aggravato

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie; Uomo trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie; Bologna, 59enne trovato morto in casa. Fermata la moglie; Giuseppe Marra trovato morto in casa a Bologna, la moglie fermata con l’accusa di omicidio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie - È stata fermata nella notte dai carabinieri la moglie di Giuseppe Marra, 59enne trovato morto in casa ieri mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a Bologna, con ... 🔗Segnala msn.com

Uomo trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie - I carabinieri hanno fermato nella notte la moglie di Giuseppe Marra, il 59enne trovato morto in casa martedì mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a Bologna, co ... 🔗msn.com scrive

Bologna, 59enne trovato morto in casa. Fermata la moglie - Quando i carabinieri sono arrivati a metà mattina il cadavere era già rigido, segno che l'omicidio era avvenuto da alcune ore. E' stata fermata nella notte dai carabinieri la moglie di Giuseppe Marra, ... 🔗Riporta msn.com

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui