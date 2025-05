morte valentina arresto convalidato straziante lettera del fidanzato canta ancora amore canta da lassù

Il tragico incidente che ha portato alla morte di Valentina Tolomei, una diciassettenne di Paganico, ha sconvolto la comunità. Il giudice Alessandro Trinci ha convalidato l'arresto del 29enne di Porcari, accusato di omicidio stradale. Nel frattempo, il fidanzato di Valentina ha espresso il proprio dolore attraverso una commovente lettera, sottolineando l'amore eterno che li unisce, anche oltre la vita.

Il giudice Alessandro Trinci ha convalidato l’arresto del 29enne di Porcari indagato per omicidio stradale nell’incidente sulla via Romana costato la vita a Valentina Tolomei, la diciassettenne di Paganico. Niente più arresti domiciliari, come chiesto dal difensore, l’avvocato Marco Poli. Il gip ha disposto nei suoi confronti l’ obbligo di dimora nel comune di Porcari con il permesso di recarsi al lavoro a Carraia e il divieto di uscire da casa dalle ore 20 fino alle 6 del mattino. Il giovane, al quale è stata sospesa la patente, dovrà essere accompagnato. Durante l’interrogatorio il 29enne, apparso ancora sconvolto per l’accaduto, si è avvalso della facoltà di non rispondere... 🔗 Leggi su Lanazione.it