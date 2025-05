Morte Camilla Sanvoisin compagno assolto da accusa spaccio di droga

Giacomo Celluprica, compagno di Camilla Sanvoisin, è stato assolto dall'accusa di spaccio di droga dopo la tragica morte della giovane avvenuta a febbraio nella loro abitazione a Giustiniana, Roma. Il giudice ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena, liberando così Celluprica dalle pesanti accuse che lo gravavano.

