Morta per mesi e nascosta in garage Domani i funerali di Lidia Ardizzoni

Domani si terranno i funerali di Lidia Ardizzoni, la cui tragica scomparsa ha suscitato shock e incredulità. La donna è stata trovata morta in garage, nascosta per mesi, mentre sua figlia, da Caserta, si è fatta avanti per onorarne la memoria. Un gesto che racchiude il dolore e la complessità di una famiglia segnata da una storia difficile e da un legame indissolubile.

Il cuore di una figlia per il funerale di Lidia Ardizzoni. E’ stata lei, da Caserta, dove vive da anni con il marito e la famiglia, dopo aver vissuto da lontano i battiti del dolore e aver taciuto la rabbia dell’atto del fratello, a farsi avanti per donare alla madre l’ultimo saluto in chiesa e la sepoltura. Si terranno domani, alle 15, nella chiesa di Scortichino, i funerali di Lidia Ardizzoni, la donna di 89 anni, il cui cadavere è stato ritrovato dai Carabinieri di Bondeno, il 5 maggio scorso, avvolto nel cellophane, sotto coperte, cuscini e la rete di una brandina, nascosto per quattro mesi nel garage di casa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta per mesi e nascosta in garage. Domani i funerali di Lidia Ardizzoni

