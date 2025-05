Moody’s migliora giudizio su 16 banche italiane | promossa MPS

Moody’s ha aggiornato il giudizio su 16 banche italiane, innalzando l’outlook del settore dopo il miglioramento delle prospettive economiche del Paese. Tra i riconoscimenti, spicca la promozione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che beneficia di un incremento del merito di credito grazie alle recenti misure di risanamento adottate. Rivediamo dunque come il panorama bancario italiano stia cambiando.

Dopo aver migliorato l'outlook sul sistema paese, l'agenzia di rating Moody's si esprime positivamente anche sul nostro s ettore bancario, migliorando l'outlook di almeno 16 Istituti e promuovendo Banca Monte dei Paschi di Siena con un innalzamento del merito di credito, per effetto del risanamento e del miglioramento delle metriche di bilancio (economiche e patrimoniali). In particolare, l'agenzia di rating ha alzato il profilo macroeconomico dell'Italia da "Forte-" a "Forte" per riflettere un contesto operativo sempre più favorevole e migliori condizioni di credito e finanziamento, che stanno esercitando un impatto positivo sui profili di credito individuali delle banche italiane...