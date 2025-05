Monumento ad Alvaro imbrattato da un mese Lions | Indignati dal silenzio delle istituzioni

A Reggio Calabria, il monumento dedicato a Corrado Alvaro, celebre scrittore del Novecento, è stato imbrattato più di un mese fa, suscitando l'indignazione degli Lions. La prolungata indifferenza delle istituzioni di fronte a questo atto di vandalismo ha sollevato interrogativi sul rispetto della cultura e dell'identità locale, richiamando l'attenzione sulla necessità di tutelare il patrimonio artistico e letterario del nostro paese.

Il ricordo di Corrado Alvaro imbrattato nel silenzio assordante delle istituzioni. È quanto successo a Reggio Calabria al monumento dedicato a uno degli scrittori italiani più importanti del Novecento. Deturpato da circa un mese, nessuno è ancora intervenuto per riportarlo alle condizioni... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Monumento ad Alvaro imbrattato da un mese, Lions: "Indignati dal silenzio delle istituzioni"

