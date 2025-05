Montepremi Roland Garros vs Internazionali di Roma 2025 | sfida milionaria sulla terra rossa

Scopri le differenze di montepremi tra Roland Garros 2025 e gli Internazionali d'Italia 2025, due eventi di top tennis sulla terra battuta. Quest’anno, i due tornei si confrontano in una sfida milionaria, sottolineando l’importanza crescente del circuito su questa superficie.

Il Roland Garros 2025 e gli Internazionali BNL d'Italia 2025 rappresentano due appuntamenti fondamentali nel calendario tennistico, offrendo montepremi significativi che riflettono la loro importanza nel circuito ATP e WTA. Montepremi Roland Garros 2025. Il Roland Garros 2025 ha registrato un montepremi totale di 56.352.000 €, con un incremento del 5,37% rispetto all'edizione precedente. Singolare (per giocatore). Vincitore: 2.550.000 €. Finalista: 1.275.000 €. Semifinalista: 690.000 €. Quarti di finale: 440.000 €. Ottavi di finale: 265.000 €. Terzo turno: 168.000 €. Secondo turno: 117.000 €. Primo turno: 78.

