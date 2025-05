montefelcino domani o forse venerdì riaprirà la flaminia sofferenze alla fine

Dopo due mesi di chiusura al km 265, la Flaminia dovrebbe riaprire domani o venerdì, secondo quanto dichiarato dal sindaco Maurizio Marotesi. La strada, chiusa dal 31 marzo per lavori di sistemazione del ponte prima di Sterpeti, ha generato non poche polemiche tra i residenti, che hanno dovuto affrontare disagi significativi nel quotidiano. Presto, però, la situazione potrebbe tornare alla normalità.

Sono ormai due mesi, dal 31 marzo, che la Flaminia è chiusa al km 265, causa lavori di sistemazione del ponte che c'è poco prima di Sterpeti. La notizia è che domani, o al più tardi venerdì, dovrebbe riaprire. Parola del sindaco, Maurizio Marotesi. La chiusura non è stata senza polemiche. I residenti potevano aggirare il blocco percorrendo via I maggio, che corre più o meno parallela alla Flaminia. In direzione monte la si poteva prendere o dai pressi della Fida oppure un poco più avanti, svoltando su via Conte Albani. In direzione Fano la si percorreva a partire da via Einaudi, zona industriale di Sterpeti...