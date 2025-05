Montecatini corsara al PalaFacchetti | 1-1 nella serie Treviglio ora cerca lo scatto in trasferta

La Herons Montecatini conquista il PalaFacchetti, pareggiando la serie contro la TAV Treviglio con un convincente 67-81. Grazie a una prestazione solida nella seconda metà di gara, i toscani ribaltano il fattore campo, mentre i biancoverdi di coach Villa devono affrontare una prestazione al di sotto delle aspettative. Ora, Montecatini mira a sfruttare questo slancio per ottenere uno scatto decisivo in trasferta.

La TAV Treviglio va ko al PalaFacchetti (in gara 2, come nei quarti di finale) e la Herons Montecatini pareggia la serie. I toscani fanno saltare il fattore campo (67-81) con una seconda metà gara di maggior sostanza, rispetto ai biancoverdi, apparsi tutti sotto il livello ottimale. Coach Villa fotocopia il quintetto base di gara 1, con Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Manenti. Sul fronte rossoblù, Barsotti mette subito in regia Benites e conferma Chiera, Natali, Arrigoni e Sgobba. Un paio di entrate di Vecchiola aprono la contesa, Alibegovi? va da tre e Manenti segna da sotto (11-9 al 5?), ma Arrigoni chiude il primo ribaltone: 11-14 (5?)