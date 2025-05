Monsignor Crepaldi | Il Papa indica la fede come senso della vita

Monsignor Crepaldi commenta il messaggio del Papa, che pone la fede al centro del significato della vita. L'arcivescovo evidenzia come il nome scelto dal Pontefice richiami la tradizione di Leone XIII, sottolineando l'importanza della persona come fulcro della societĂ . In un'epoca in cui i riferimenti culturali nella politica sembrano indebolirsi, la dottrina sociale della Chiesa si rivela strumentale per una rinascita dei valori fondamentali.

L’arcivescovo: «Il nome scelto dimostra la sequela a Leone XIII: la persona come principio, soggetto e scopo della societĂ In un tempo in cui sono venuti meno i riferimenti culturali della politica, l’apporto della dottrina sociale può essere decisivo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Monsignor Crepaldi: «Il Papa indica la fede come senso della vita»

