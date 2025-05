Monsignor Carzaniga nominato canonico del Capitolo Cattedrale

Monsignor Carzaniga è stato nominato canonico del capitolo della cattedrale, a seguito dell'incarico conferito dal Vescovo. Parroco da 18 anni nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna, Don Gianni continuerà a svolgere il suo ministero per un anno prima di intraprendere questo nuovo e importante ruolo nella diocesi. Questa nomina segna una significativa evoluzione nel servizio pastorale della comunità.

