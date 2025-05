Money Road | trekking nella giungla malese 12 concorrenti 300k e ospiti come Locatelli e Asia Argento

Preparati a vivere un'avventura indimenticabile con "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", il nuovo show in arrivo il 29 maggio su Sky e NOW. Dodici concorrenti si sfideranno nella giungla malese, tra strategia e adrenalina, con ospiti d'eccezione come Locatelli e Asia Argento. Un mix di intrattenimento e sfida psicologica ti aspetta in questo format innovativo che esplora il confine tra desiderio e resistenza.

Il nuovo show Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo debutterà il 29 maggio su Sky e in streaming su NOW, portando in scena un format che unisce intrattenimento e sfida psicologica. La particolarità di questo programma risiede nello scenario inedito, un vero e proprio strategy game che richiama l’atmosfera di un esperimento sociale. . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Money Road: trekking nella giungla malese, 12 concorrenti, 300k e ospiti come Locatelli e Asia Argento

Su questo argomento da altre fonti

“Money road”: quel diavolo di Fabio Caressa, tentatore nella giungla; Money Road: il nuovo show di Fabio Caressa tra tentazioni e strategia nella giungla malese; Money Road, cosa sapere sul nuovo programma con Fabio Caressa da giovedì su Sky; Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, al via su Sky il nuovo show condotto da Fabio Caressa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Money road”: quel diavolo di Fabio Caressa, tentatore nella giungla - Da giovedì 29 maggio su Sky Uno e su Tv8 il gioco di strategia condotto dal celebre commentatore sportivo. I concorrenti fanno trekking in Malesia ... 🔗Come scrive repubblica.it

Money Road, Caressa porta la giungla in tv: «È la sfida tra individualismo e altruismo: eterna, oggi quanto mai attuale» - «Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni». Se il detto di Oscar Wilde è così celebre e abusato è perché tutti vi si ritrovano. Con tanti saluti ... 🔗Scrive msn.com

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, su Sky Uno al via il nuovo strategy game - Al via su Sky Uno Money Road: 12 persone nella giungla con il minimo indispensabile alla sopravvivenza saranno sottoposte a tentazioni irresistibili. Ogni volta che cederanno decurteranno il monteprem ... 🔗teledigitale.it scrive

FLEXTAIL TINY REPEL 3 in 1 mosquito repellent in BORNEO JUNGLE