Mondiale per Club Inter le date e gli orari delle partite del girone

L'Inter si prepara per il Mondiale per Club, con una serie di sfide nella fase a gironi a giugno negli Stati Uniti. Questo articolo fornisce un riepilogo delle date e degli orari delle partite, inserendosi nel contesto di un calendario sempre più fitto per i grandi club europei, dopo la finale di Champions League e altre prossime competizioni.

Mondiale per Club Inter, a giugno i nerazzurri partiranno per gli Stati Uniti. Ecco le date e gli orari delle gare del girone.. È un calendario sempre più denso quello che i grandi club europei devono affrontare stagione dopo stagione. Per l ‘ Inter, ad esempio, la finalissima di Champions League contro il PSG sarà addirittura la cinquantanovesima partita dell’anno. Un numero già di per sé enorme, che assume connotati ancor più rilevanti se si pensa che, dopo la finale, seguiranno almeno altre tre partite. I nerazzurri, infatti, a giugno saranno impegnati nel nuovo Mondiale per Club, che li vedrà sfidarsi con le migliori squadre di ogni continente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, le date e gli orari delle partite del girone

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calendario Mondiale per Club 2025: gironi di Inter e Juventus, tabellone e date delle partite tra giugno e luglio; Mondiale per club, ci sarà una finestra di mercato speciale; Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo E e alle avversarie dell'Inter: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mondiale per Club 2025: orari italiani e dove vedere Inter e Juventus - Quando giocano Juventus e Inter? Dove vedere le partite in TV? Quali sono gli orari in Italia? Come seguire il Mondiale per Club 2025 in diretta streaming? 🔗Secondo calcioin.it

Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte - Mondiale per Club: ecco gli orari delle partite di Inter e Juve: i bianconeri in campo una volta alle 3 di notte, nerazzurri due volte Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti tra metà giu ... 🔗Si legge su calcionews24.com

Mondiale per club: date, squadre, format e tutto quello che c’è da sapere sul nuovo format della Fifa - 26 Maggio 2025 - 17:30 Sta per partire il Mondiale per Club 2025: un format nuovo e decisamente avvincente. Ecco tutte le info. Franco Capalbo Tra poche settimane prenderà il via il Mondiale per Club ... 🔗Da msn.com

FIFA CLUB WORLD CUP 2025: GROUP DRAW RESULTS