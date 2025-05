Mondiale per Club | ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve tre partite alle 3 di notte

Il Mondiale per Club 2025 si appresta a diventare un evento indimenticabile, con l'Inter e la Juve pronte a sfidarsi alle tre di notte in ben tre occasioni. In programma negli Stati Uniti tra metà e fine giugno, questa edizione ampliata a 32 squadre porterà anche un montepremi di circa un miliardo di euro, promettendo emozioni e partite di alto livello. Ecco gli orari delle sfide!

Mondiale per Club: ecco gli orari delle partite di Inter e Juve: i bianconeri in campo una volta alle 3 di notte, nerazzurri due volte Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti tra metà giugno e fine giugno, con un formato ampliato a 32 squadre e un montepremi di circa un miliardo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte

Ne parlano su altre fonti

Mondiale per club, ci sarà una finestra di mercato speciale; Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo E e alle avversarie dell'Inter: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Calendario Mondiale per Club 2025: gironi di Inter e Juventus, tabellone e date delle partite tra giugno e luglio; Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mondiale per Club 2025: orari italiani e dove vedere Inter e Juventus - Quando giocano Juventus e Inter? Dove vedere le partite in TV? Quali sono gli orari in Italia? Come seguire il Mondiale per Club 2025 in diretta streaming? 🔗Secondo calcioin.it

A che ora si gioca il Mondiale per Club? Il fuso americano penalizza l'Italia - Ancora qualche giorno e si concluderà ufficialmente la stagione 2024/2025. I campionati europei sono già terminati e si aspetta con ansia la finale di Champions League tra Inter e PSG. Da lunedì i clu ... 🔗Si legge su tag24.it

Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle - Il 15 giugno inizia negli Stati Uniti il Mondiale per Club 2025 a cui parteciperanno Inter e Juventus L'articolo Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederl ... 🔗Riporta msn.com

Mondiale per Club: L'eroica impresa della Lube. Da 9-14 a 19-17 nel tie break con Kazan