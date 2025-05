Molto soddisfatto del risultato | Gratificato e onorato ringrazio tutti

Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura e sindaco facente funzione, festeggia un risultato straordinario nelle ultime elezioni, superando le 1.200 preferenze. Con grande gratitudine, esprime il suo onore per il sostegno ricevuto, battendo il precedente record di Ouidad Bakkali. Scopriamo come ha reagito a questo traguardo significativo e quali sono le sue prospettive future.

Nell’ultima tornata elettorale il record era toccato alla collega di partito Ouidad Bakkali, che si aggiudicò 986 preferenze. Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura prima, sindaco facente funzione dopo, è andato oltre e ne ha prese 1.211. Sbaraglia, come ha reagito a questo risultato? "Mi sono sentito gratificato e onorato. E vorrei ringraziare il mio partito e gli altri candidati, quelli che ce l’hanno fatta e anche gli altri". A cosa ha attribuito, soprattutto, il suo risultato? "Mi auguro che sia dovuto al lavoro che ho fatto come assessore e anche negli ultimi mesi come sindaco facente funzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it