Molesta la compagna braccialetto elettronico per un 51enne

A San Valentino Torio, in provincia di Salerno, un uomo di 51 anni è stato sottoposto a un'ordinanza di divieto di avvicinamento con l'uso di un braccialetto elettronico. L'operazione, condotta dai carabinieri, è il risultato di un'indagine su presunti maltrattamenti nei confronti della sua compagna, evidenziando un grave caso di violenza domestica nella comunità locale.

A San Valentino Torio (Salerno), i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 51enne del luogo. L'uomo è indagato per maltrattamenti nei confronti della compagna. Le indagini sono scattate proprio grazie alla denuncia presentata dalla vittima. I militari sono così riusciti a raccogliere gravi indizi nei riguardi dell'indagato che in molteplici occasioni avrebbe molestato la donna.

