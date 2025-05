Mogliano taglia la gola a un 47enne | marocchino denunciato a piede libero

Un grave episodio di violenza ha scosso Mogliano, dove un uomo ha aggredito un 47enne marocchino, infliggendogli un taglio alla gola. La vittima è stata prontamente soccorsa e ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. L'aggressore, denunciato a piede libero, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella comunità.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mogliano, taglia la gola a un 47enne: marocchino denunciato a piede libero

