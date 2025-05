Moez al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo Isola di Pantelleria 2025 | Con la musica porto rispetto amore e verità

Nel 2025, Moez, all'anagrafe Maurizio, si esibisce al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo sull'isola di Pantelleria, portando con sé un messaggio di rispetto, amore e verità. La sua storia, intrecciata con la passione per la musica, affonda le radici in un'infanzia caratterizzata da un'innata attrazione per le note e le parole, rendendolo un artista capace di emozionare e ispirare.

Dietro ogni voce c’è una storia. Quella di Moez – all’anagrafe Maurizio – è fatta di determinazione, emozione e di un amore per la musica che nasce da lontano, da quando da bambino si avvicina istintivamente a quell’universo fatto di note e parole che oggi, nel 2025, lo porta a calcare il palco del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo Isola di Pantelleria. Il festival, giunto alla sua seconda edizione sull’Isola di Pantelleria, è un ponte ideale tra le culture che si affacciano sul Mediterraneo, e Moez ne è uno dei finalisti per la Tunisia, Paese di cui porta con orgoglio le radici. Una passione nata da bambino e coltivata tra alti e bassi... 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Moez al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo Isola di Pantelleria 2025: “Con la musica porto rispetto, amore e verità”

