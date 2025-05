Modello sportivo e identitario | cittadinanza onoraria in arrivo per Sticchi Damiani

Saverio Sticchi Damiani, presidente dell'Unione Sportiva Lecce, celebra un traguardo significativo con la terza salvezza consecutiva in Serie A e un record di vittorie. In questo contesto, Trepuzzi si prepara ad onorarlo conferendogli la cittadinanza onoraria, un riconoscimento che sottolinea il legame tra il calcio e l'identità comunitaria, rendendo omaggio al suo contributo allo sport e alla città.

TREPUZZI - Una storica salvezza, la terza di fila in A, dopo il record di vittorie nella massima serie da presidente del Lecce: ora per Saverio Sticchi Damiani anche la cittadinanza onoraria di Trepuzzi. Sono giorni speciali per il numero uno dell’Unione sportiva Lecce, dopo un finale di stagione... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Modello sportivo e identitario”: cittadinanza onoraria in arrivo per Sticchi Damiani

