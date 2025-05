Modello Sardegna addio nuova tegola su Todde | il tribunale di Cagliari rigetta il ricorso FdI | fine ingloriosa

Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato da Alessandra Todde, governatrice del Movimento 5 Stelle, contro la richiesta di decadenza. La decisione evidenzia che la competenza sulla questione spetta al Consiglio regionale, segnando una nuova battuta d'arresto per la leader politica, eletta a febbraio 2024, e un ulteriore colpo per il movimento stesso.

Nuova tegola su Alessandra Todde. Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso della governatrice grillina, eletta a febbraio 2024, contro la richiesta di decadenza. E sottolinea che “la competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale”. Il collegio della prima sezione civile del Tribunale ha rigettato l’impugnazione contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia che a febbraio aveva dichiarato la decadenza della governatrice.I giudici sottolineano che “il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Consiglio regionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Modello Sardegna addio, nuova tegola su Todde: il tribunale di Cagliari rigetta il ricorso. FdI: fine ingloriosa

Ne parlano su altre fonti

Addio a Niki Grauso, il visionario che cambiò la comunicazione in Sardegna; Addio a Niki Grauso, pioniere dell’informazione in Sardegna e fondatore di Radiolina; Addio a Nichi Grauso: pioniere dell’editoria e di Internet in Sardegna; Addio Nichi Grauso l’inventore di se stesso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Modello Sardegna addio, nuova tegola su Todde: il tribunale di Cagliari rigetta il ricorso. FdI: fine ingloriosa - "A differenza di chi sceglie lo scontro con la magistratura, noi rispettiamo il ruolo dei giudici e le loro decisioni, anche quando non le amo, come in questo caso. Proprio perché crediamo nello Stato ... 🔗Come scrive informazione.it

Sardegna: stop a modello voli agevolati - Non partirà la nuova continuità territoriale aerea tra la Sardegna e la Penisola prevista ... in attesa di essere sostituita dal nuovo modello che noi proponiamo", ha annunciato il neo ... 🔗Scrive ansa.it

addio dancing serbian lady