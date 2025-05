Modello Genova? Cara Schlein di Silvia Salis ce n’è soltanto una

Nel dibattito politico attuale, la sinistra italiana sembra voler prendere esempio dalla vittoria di Silvia Salis a Genova. Tuttavia, mentre Elio Germano e l’entusiasmo di Schlein risuonano nel panorama mediatico, resta da capire se questa strategia basata su una vittoria simbolica possa realmente tradursi in un rilancio efficace per il partito. La storia offre spunti critici e lezioni da non dimenticare.

La sinistra riparta da Elio Germano! Ah no, contrordine compagni: riparta da Silvia Salis che come è noto ha stravinto, al primo turno, a Genova. “Ormai è chiaro – ha commentato Schlein – il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. È chiaro solo a lei perché, la storia insegna, le elezioni amministrative . “Modello Genova”? Cara Schlein, di Silvia Salis ce n’è soltanto una L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Modello Genova”? Cara Schlein, di Silvia Salis ce n’è soltanto una

