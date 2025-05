Mobilità Vota Bolt | Lavorare per cambiarla nelle città italiane

In risposta alle sfide della mobilità urbana, Bolt lancia l'iniziativa "Muoviti Italia", mirata a innovare il trasporto nelle città italiane. Andrea Vota, responsabile delle Politiche Pubbliche per il Sud Europa, sottolinea l'impegno di Bolt per trasformare la mobilità nel ventunesimo secolo, puntando su soluzioni sostenibili e accessibili per tutti.

"Muoviti Italia è un'iniziativa su cui abbiamo scommesso e stiamo scommettando parecchio per cambiare la mobilità delle città italiane nel ventunesimo secolo", ha dichiarato Andrea Vota, Head of Public Policy & Regulatory Affairs Southern Europe di Bolt, piattaforma internazionale di mobilità urbana, durante la presentazione del progetto Muoviti Italia per la mobilità on demand.

