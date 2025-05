Mobilità personale ATA 2025 26 | ecco i posti disponibili Esiti il 3 giugno AGGIORNATO

Il presente articolo analizza la mobilità del personale ATA per il prossimo anno scolastico 2025/26, con particolare attenzione ai posti disponibili e agli esiti previsti per il 3 giugno. Secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, le domande sono state comunicate attraverso il sistema SIDI, essenziale per garantire una gestione trasparente e aggiornata delle richieste di mobilità.

Secondo quanto indicato all'articolo 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l'anno scolastico 202526 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio.

