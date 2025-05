Mobilità insegnanti di religione cattolica | esiti il 30 maggio

Il 30 maggio saranno resi noti gli esiti della mobilità 2025/26 per gli insegnanti di religione cattolica. Le operazioni, regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 37/2025, sono gestite in collaborazione tra Uffici scolastici regionali e diocesi. Le graduatorie saranno accessibili online, offrendo così un quadro chiaro per i docenti interessati.

Gli esiti della mobilità 202526 per i docenti di religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio. Le operazioni sono disciplinate dall’Ordinanza Ministeriale n. 372025 e coordinate dagli Uffici scolastici regionali in sinergia con le diocesi. Le graduatorie saranno disponibili online e le intese dovranno concludersi entro il 10 giugno. Mobilità: Esiti online e graduatorie regionali . Mobilità insegnanti di religione cattolica: esiti il 30 maggio. Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità insegnanti di religione cattolica 2025: pubblicazione esiti il 30 maggio. Graduatorie su siti USR - Il 30 maggio segnerà la pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2025/26 degli insegnanti di religione cattolica. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Esiti mobilità 2025/26, Anief: Alto numero trasferimenti conferma che vanno abbattuti vincoli e date le indennità ai fuori sede; Mobilità docenti 2025/26, ecco i posti disponibili nelle diverse province dopo le operazioni (TABELLE UIL Scuola); Quando escono i trasferimenti docenti 2025 e dove vedere i risultati della domanda?; Concorsi scuola 2025: bandi in uscita e selezioni in corso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mobilità 2021, insegnanti di religione cattolica: tutte le info