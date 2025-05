Mobilità 2025 | oltre 2 300 docenti passano da sostegno a posto comune

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i dati sulla mobilità del personale docente per il 2025/26, evidenziando un trend significativo: oltre 2.300 docenti hanno transitato da posti di sostegno a posti comuni. Questo cambiamento comporta notevoli ripercussioni sulla stabilità degli organici e sul fabbisogno di insegnanti nelle scuole italiane, sollevando interrogativi su qualità educativa e supporto per gli studenti con bisogni speciali.

In evidenza i passaggi da sostegno a posto comune: più di 2.300 docenti hanno lasciato il sostegno, con impatti significativi sulla stabilità degli organici e sul fabbisogno di supplenze, soprattutto nella scuola primaria

