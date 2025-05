Mission | impossible sfiora un traguardo al box office dopo il successo di final reckoning

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" ha raggiunto un traguardo straordinario al box office, superando le aspettative e stabilendo un nuovo record per il weekend di apertura della saga. Con Tom Cruise protagonista, il film ha ottenuto il più grande debutto domestico della serie, consolidando il suo successo anche dopo l'ottima performance di "Final Reckoning". Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante nuova avventura.

prestazioni al box office di mission: impossible – the final reckoning. Il film Mission: Impossible – The Final Reckoning, interpretato da Tom Cruise, ha segnato un record nel weekend di apertura della saga, stabilendo il nuovo primato per il più grande debutto domestico. Nonostante le alte aspettative e un budget stimato intorno ai $400 milioni, la pellicola ha mostrato una performance che ha suscitato discussioni sulla sua redditività futura. risultati dell'apertura e confronto con altri titoli. The Final Reckoning ha raccolto $64 milioni nei tre giorni di apertura, salendo a $79 milioni considerando il fine settimana esteso di quattro giorni, comprensivo del Memorial Day.

