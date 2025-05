Mio marito Enrico Brignano peggior baciatore? Anche per lui fu faticoso baciare Lunetta Savino aveva le ciocie e il mollettone… A Belve uscita infelice | parla Flora Canto

Nell'ultima puntata di "Belve", Lunetta Savino ha svelato retroscena piccanti sul suo incontro con Enrico Brignano, definendolo un pessimo baciatore. A sorpresa, Flora Canto, moglie di Brignano, è intervenuta in difesa del marito, creando un acceso confronto tra colleghe. Scopriamo i dettagli di questa insolita conversazione e le curiosità sul mondo dello spettacolo.

“ Enrico Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Emilio Solfrizzi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio.”: così ieri sera 27 maggio Lunetta Savino ospite di Belve, su RaiDue. E a rispondere all’attrice ci ha pensato Flora Canto, anche lei attrice e moglie di Enrico Brignano, che è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su RaiUno: “Ieri sera si parlava di tuo marito in prima serata. Lunetta Savino ha detto che Enrico Brignano è il peggior baciatore”, le parole della conduttrice. E la risposta? “Non ho visto l’intervista perché stavamo facendo sesso”. Ed ecco che Balivo ha mostrato il filmato delle parole di Savino a Belve, e Canto ha commentato: “Dentro casa noi mogli ai nostri mariti ne diciamo di ogni, ma quando ce li toccano gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito Enrico Brignano peggior baciatore? Anche per lui fu faticoso baciare Lunetta Savino, aveva le ciocie e il mollettone… A Belve uscita infelice”: parla Flora Canto

