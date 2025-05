MindsEye | Nuovo Gameplay Trailer e dettagli in vista del lancio

MindsEye, il debutto di Build A Rocket Boy, lo studio fondato da Leslie Benzies, si prepara al lancio il 10 giugno 2025. Il nuovo gameplay trailer svela dettagli entusiasmanti sul titolo, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa promettente avventura videoludica.

MindsEye, il primo titolo originale di Build A Rocket Boy, lo studio fondato da Leslie Benzies (storico ex direttore di GTA ), sarà disponibile dal 10 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, diversi screenshot ufficiali e dettagli inediti sul progetto.