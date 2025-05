Mimmo Toscano torna a Cesena | visita al Manuzzi e ricordi di Serie B

Mimmo Toscano, attuale allenatore del Catania, è tornato a Cesena per qualche giorno. In visita al Manuzzi, rivive i ricordi della sua esperienza con il Cavalluccio in Serie B, mentre passa del tempo con la figlia che studia in città. Un viaggio nostalgico che riporta alla mente momenti di una carriera significativa.

Mimmo Toscano è tornato a Cesena per qualche giorno. Tuttora allenatore del Catania, trascorrerà del tempo in riva al Savio dove ha condotto il Cavalluccio in serie B, per stare vicino alla figlia che studia in città. Ne ha approfittato per rivedere i posti che sono stati lo scenario di uno dei campionati più importanti e gratificanti nella storia del Cesena. E' tornato anche allo stadio Manuzzi. Ha salutato il dg bianconero Corrado Di Taranto, il Condor Agostini, il segretario del Cesena Marco Valentini e tutti quelli che l'hanno affiancato durante lo splendido biennio che ha portato alla promozione in serie B ed alla vittoria della Supercoppa, oltre a battere tutti i record bianconeri al termine della stagione 202324...

