Mimmo l' Egiziano il custode sceriffo di Monza mette in fuga due sconosciuti da una villetta | Cosa fate lì? Quella non è casa vostra

Il 28 maggio 2025, Monza ha assistito a un intervento provvidenziale da parte di Mimmo l'Egiziano, custode e sceriffo del quartiere Musicisti. Grazie alla sua prontezza, è riuscito a mettere in fuga due sconosciuti intenti a intrufolarsi in una villetta. Con una storicità di 39 interventi contro ladri e truffatori, Mimmo dimostra ancora una volta il suo impegno nella difesa della comunità.

Monza, 28 maggio 2025 – Questa volta nessun furto, c'era Mimmo l'Egizian o. O quantomeno nessuna occasione abusiva. Mohamed Salah, storico custode di una palazzina in zona Musicisti, elegante quartiere vicino al Parco di Monza, ha messo in fuga due malintenzionati. Noto per i 39 fra ladri e truffatori fatti arrestare grazie al suo occhio vigile e al suo coraggio in oltre 30 anni da custode, anche ieri era partito per il consueto giro di perlustrazione serale in bicicletta. "Erano le sette e mezza di sera e ho visto due extracomunitari che si aggiravano in via Rovani - racconta -: si fermavano a guardare davanti alle villette... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it