Milano Eric Clapton suona con la chitarra con i colori della Palestina in sostegno a Gaza durante concerto al Forum di Assago – VIDEO

Durante un emozionante concerto al Forum di Assago, Eric Clapton ha suonato con una chitarra decorata con i colori della Palestina, esprimendo il suo sostegno alla popolazione di Gaza. Questo gesto non è isolato, ma segue la sua precedente manifestazione di solidarietà durante il Lucca Summer Festival 2023. Scopri i dettagli di questa performance toccante e il messaggio che Clapton ha voluto trasmettere.

La scelta non è stata casuale né isolata. Già nel 2023, durante il Lucca Summer Festival, Clapton aveva manifestato apertamente il proprio sostegno alla popolazione di Gaza Eric Clapton ha acceso il Forum di Assago con la sua inconfondibile chitarra, questa volta decorata con i colori della bandiera palestinese.

Eric Clapton a Milano suona con una chitarra con i colori della Palestina; Richard Gere, Eric Clapton e il fascino senza tempo di chi ha lasciato una traccia; Tutti i concerti da non perdere nel 2025; Piano City Milano 2025, il programma dei 10 concerti da non perdere nel weekend: orari e location. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Eric Clapton, in concerto a Milano, suona la chitarra con la bandiera della Palestina - Eric Clapton al Forum di Assago, alle porte di Milano, palco con una chitarra elettrica decorata con i colori della bandiera palestinese. Il cantautore britannico, da poco ottantenne, da tempo ... 🔗Scrive tg.la7.it

Eric Clapton, in concerto a Milano ha suonato con una chitarra con colori della Palestina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eric Clapton, in concerto a Milano ha suonato con una chitarra con colori della Palestina ... 🔗Segnala tg24.sky.it

La chitarra come voce narrante: Eric Clapton in concerto a Milano - 28 mag 2025 - L’eleganza senza tempo del chitarrista, non è per i ritardatari: il racconto del primo live milanese ... 🔗Lo riporta rockol.it

