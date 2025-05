Milano diventa capitale della bellezza e del benessere | quando sarà la Beauty Week nel 2025

Milano si prepara a trasformarsi nella capitale della bellezza e del benessere con la Milano Beauty Week 2025, in programma dal 17 al 21 settembre. Giunta al quarto anno, l'evento promette una settimana ricca di iniziative dedicate al mondo del benessere in tutte le sue forme. Dettagli e novità saranno svelati nei prossimi mesi, ma già si annuncia un palinsesto entusiasmante.

Per una settimana, Milano sarà capitale del benessere e della bellezza in tutte le sue forme. È la Milano Beauty Week 2025, che si svolgerà per il quarto anno consecutivo dal 17 al 21 settembre. Il palinsesto non è ancora completo ma, mercoledì mattina, è stato presentato a Palazzo Marino.

