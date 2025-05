Milano-Cortina da Airbnb le nuove Esperienze con gli atleti olimpici e paralimpici invernali

Scopri le nuove esperienze di Milano-Cortina 2026 su Airbnb, dove potrai vivere l'emozione degli atleti olimpici e paralimpici invernali. Prenota ora le esclusive attivitĂ con leggende dello sport, un'opportunitĂ unica per avvicinarti ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026.

(Adnkronos) – A meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Airbnb – partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici a livello globale – ha annunciato una collezione di Esperienze ospitate da 26 atleti. A partire da domani, gli amanti dello sport potranno prenotare diverse Esperienze esclusive ospitate da leggende dello sport, a cui si aggiungerĂ il 23 giugno un’escursione in bici tra le Alpi in compagnia di Arianna Fontana – la pattinatrice di velocitĂ short track italiana piĂą vincente nella storia delle Olimpiadi invernali. Con oltre 2 milioni di spettatori attesi per l’edizione dei Giochi Olimpici Invernali piĂą diffusa della storia, Airbnb intende inoltre rafforzare il proprio impegno verso un turismo responsabile sostenendo progetti di tutela in diversi siti patrimonio dell’umanitĂ Unesco in Veneto, tra cui le celebri Dolomiti, sede di numerose gare olimpiche. 🔗 Leggi su Seriea24.it