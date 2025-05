Milano celebra l’Africa Day 2025 | cultura politica e comunità tra riflessioni e progetti

Una giornata densa di emozioni, riflessioni e festa condivisa. È stata un successo la seconda edizione milanese dell’ Africa Day, ospitata presso lo Spazio PARCO di via Ambrogio Binda 30 e promossa dall’ Africa Day World Committee, presieduto da Erla Gazine, imprenditrice mozambicana residente in Italia. L’evento si è svolto in collaborazione con il centro culturale PARCO, fondato da Roberto Polillo. Una ricorrenza che unisce. Celebrato il 25 maggio, l’Africa Day commemora la nascita nel 1963, ad Addis Abeba, dell’ Organizzazione dell’Unità Africana (oggi Unione Africana). Anche quest’anno l’appuntamento si è confermato un’occasione cruciale per riflettere sul presente e sul futuro del continente africano, nonché sul contributo delle diaspore africane in Europa... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano celebra l’Africa Day 2025: cultura, politica e comunità tra riflessioni e progetti

